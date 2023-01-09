Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о мощном штурме Соледара российскими войсками

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9 января 2023, 22:57

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник вечером заявила, что российские войска начали мощный штурм Соледара в Донецкой народной республике.

Замглавы украинского Минобороны указала в своем TГ-канале, что Россия после неудачной попытки захватить Соледар и отступления провела перегруппировку, перебросила дополнительно штурмовые отряды, сменила тактику и начала мощный штурм. Маляр отметила, что задействовано большое количество штурмовых групп, сформированных из бойцов ЧВК «Вагнер».

По ее данным, массированно применяется артиллерия, системы залпового огня и минометы.

Маляр также указала, что боеспособность украинских войск серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат, непрофессиональных военных.

9 января российские военные освободили село Бахмутское. Российские военные эксперты полагают, что после взятия этого населенного пункта Россия открыла путь к полному освобождению Артемовска и Соледара.