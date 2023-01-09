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Замминистра обороны Украины Анна Маляр: боеспособность украинских войск серьезно упала из-за новобранцев

, 21:46

Замминистра обороны Украины Анна Маляр: боеспособность украинских войск серьезно упала из-за новобранцев
Замглавы Минобороны Украины А. Маляр

Боеспособность украинских войск серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат, непрофессиональных военных.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр указала, что сейчас большая часть украинской армии состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя, - пишет издание "Страна.ua".

Маляр призвала понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями.

Главком ВСУ, генерал Валерий Залужный ранее призвал усилить ответственность солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Он считает, что это усилит дисциплину в армии и позволит предотвратить самовольный уход солдат с поля боя.

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