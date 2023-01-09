Замминистра обороны Украины Анна Маляр: боеспособность украинских войск серьезно упала из-за новобранцев

Аргументы Недели → В мире 13+

9 января 2023, 21:46

Замглавы Минобороны Украины А. Маляр

Боеспособность украинских войск серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат, непрофессиональных военных.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр указала, что сейчас большая часть украинской армии состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя, - пишет издание "Страна.ua".

Маляр призвала понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями.

Главком ВСУ, генерал Валерий Залужный ранее призвал усилить ответственность солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Он считает, что это усилит дисциплину в армии и позволит предотвратить самовольный уход солдат с поля боя.