Военный эксперт Кнутов: «Танки Leopard хороши только названием»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 17:34 Антон Николаев,

Юрий Кнутов считает, что немецкие танки Leopard показали себя не с лучшей стороны во время военных действий в Курдистане. Более того, эти танки имеют сложности в транспортировке из-за своего веса. Такое мнение Кнутов высказал изданию «Аргументы недели».

«Я бы не сказал, что они опасны для нас, учитывая возможности танков Т-90М «Прорыв». Leopard 2 - тяжелая машина, с современной системой вооружения и управления огнем. Также танк обладает возможностью получения информации о целях за счет шифрованной связи. Но Leopard показал себя не очень хорошо в предыдущей модификации во время конфликта в Курдистане. Они были выведены из строя. Это был шок для турецкой стороны. Для всех это был серьезный звонок, что Leopard только названием хорош, а с точки зрения боевых характеристик - оказался не столь мощным танком. Германия, помня об этом конфузе, не стремится к тому, чтобы этот конфуз случился снова, так как это может ударить по имиджу Leopard. На мой взгляд, те противотанковые комплексы, которые есть у нас, очень эффективны. Они могут справиться с Leopard. Еще одна проблема этих танков - вес в 66 тонн. Большинство украинских мостов не рассчитано на такой вес, а когда начнется оттепель, тяжелые танки будут утопать».

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал, что на данный момент Германия не планирует предоставлять Украине танки Leopard 2.