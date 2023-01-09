Президент Белоруссии Лукашенко объявил о создании медиахолдинга Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 января, провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Лукашенко напомнил о принятом им и президентом РФ Владимиром Путиным решении создать медиахолдинг.
По словам белорусского президента, медиахолдинг должен быть "хороший, добротный, мощный, обязательно современный".
"Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг", - сказал Александр Лукашенко.
По его мнению, этот медиахолдинг в 2023 году, желательно в первой половине года, должен заработать.
Лукашенко указал, что администрации президентов Беларуси и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.