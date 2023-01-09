Президент Белоруссии Лукашенко объявил о создании медиахолдинга Союзного государства

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9 января 2023, 16:45

фото с сайта президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 января, провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Лукашенко напомнил о принятом им и президентом РФ Владимиром Путиным решении создать медиахолдинг.

По словам белорусского президента, медиахолдинг должен быть "хороший, добротный, мощный, обязательно современный".

"Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг", - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, этот медиахолдинг в 2023 году, желательно в первой половине года, должен заработать.

Лукашенко указал, что администрации президентов Беларуси и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.