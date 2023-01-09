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9 января 2023, 16:05

Президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow / globallookpress.com

Своим указом о рождественском перемирии президент Российской Федерации Владимир Путин показал миру власти Украины такими, какие они есть. Соответствующую точку зрения выразил политический деятель из Соединенных Штатов Аджаму Барака.

Владимир Путин дал указания Вооруженным силам РФ о введении режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Украинская сторона данную инициативу Москвы отвергла, подконтрольные Киеву подразделения осуществляли обстрелы в сочельник и день Рождества.

Аджаму Барака отметил, что своим указом Путин продемонстрировал миру власти Украины такими, какие они есть. Данное мнение политик высказал в Twitter.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что глава кабмина Олаф Шольц «поддерживает регулярные контакты» с российским руководством по поводу Украины.