РИА Новости: президент Путин может встретиться с лидерами фракций Госдумы в начале февраля

Президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с главами фракций Государственной Думы в начале следующего месяца. На это указало РИА Новости, сославшееся на свой источник.
«Начало февраля», — заявил собеседник журналистов, отвечая на вопрос о предполагаемой дате встречи Путина с руководителями парламентских фракций.
Более конкретную информацию о предстоящем мероприятии источник агентства предоставить не смог.
Ранее сегодня сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон поведал о «парадоксе» Владимира Путина. По словам Макрона, президент РФ не является «неприятным» человеком.