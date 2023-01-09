РИА Новости: президент Путин может встретиться с лидерами фракций Госдумы в начале февраля

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9 января 2023, 13:08 Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с главами фракций Государственной Думы в начале следующего месяца. На это указало РИА Новости, сославшееся на свой источник.

«Начало февраля», — заявил собеседник журналистов, отвечая на вопрос о предполагаемой дате встречи Путина с руководителями парламентских фракций.

Более конкретную информацию о предстоящем мероприятии источник агентства предоставить не смог.

Ранее сегодня сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон поведал о «парадоксе» Владимира Путина. По словам Макрона, президент РФ не является «неприятным» человеком.