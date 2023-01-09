Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Волна мобилизации должна быть еще вчера»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 12:50 Антон Николаев,

Апти Алаудинов считает, что Россия находится в состоянии Третьей мировой войны. Если эскалация конфликта будет усиливаться, то россияне - цитата - «должны встать в один строй». Такое мнение Алаудинов высказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Волна мобилизации должна была быть еще вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если развернутся такие события, то мы все должны встать в один строй! Нельзя нам зацикливаться на том, что прошла частичная мобилизация. Если поворот событий потребует мобилизации, мы должны быть к этому готовы».

«Мы находимся в состоянии Третьей мировой войны. Сегодня мы должны понять, что мы воюем со всем блоком НАТО. Вся техника, которая прибывает в зону СВО, прибывает с личным составом государств, которое поставляет это оружие, так как украинцы физически не в состоянии управлять этой техникой. Надо отметить, что основную работу по специальным операциям на разных участках фронта контролируют представители руководства НАТО. Но как донести все это до нашего населения и до остальной части руководящего состава? Это второй вопрос. Мы должны понимать, что эскалация будет нарастать. На кону стоит существование российского государства на мировой арене».

Напомним, что в конце октября прошлого года президент России Владимир Путин заверил россиян, что частичная мобилизация завершена.