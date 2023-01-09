Польша готова отдать Украине лишь несколько танков Leopard в качестве символической поддержки

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 12:00 Источник: РИА "Новости"

Leopard 2A5, Ralph Zwilling/picture alliance

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире радиостанции Zet сообщил, что Киев может получить от Варшавы только символическое количество танков Leopard.

Издание Wall Street Journal сообщило ранее, что польские власти приняли решение поставить Украине танки Leopard 2.

Якуб Кумох подчеркнул, что в настоящий момент речи о передаче всех танков Leopard или большего их числа не идет. Подчеркивается, что имеется в виду символичная поддержка и участие в коалиции нескольких государств.