MTV: 48% жителей Финляндии не поддерживают размещение постоянной военной базы НАТО в стране

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9 января 2023, 11:35 Источник: Известия

Половина граждан Финляндии выступают против размещения постоянной военной базы НАТО в стране после ее вступления в Альянс. Данные опроса сообщает финский телеканал MTV Uutiset.



Опрос проводился с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года, в нем приняли участие свыше тысячи жителей Финляндии в возрасте от 18 до 79 лет.

48% участников опроса проголосовали против размещения военной базы НАТО в стране, 39% проголосовали «за», еще 13% воздержались.

При этом 49% респондентов высказались позитивно за активное участие страны в международной деятельности НАТО и совместных военных операциях, 42% опрошенных заявили, что необходимо ограничиться вопросами безопасности своей страны.

8 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что на территории страны не будет размещено ядерное оружие и после вступления страны в НАТО, а в дальнейшем Финляндия и Швеция планируют образовать единую оборонную единицу.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в Североатлантический Альянс.







