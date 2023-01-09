La Repubblica: власти Италии, скорее всего, примут шестой декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля

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9 января 2023, 08:51

Флаг Италии, Uwe Kraft / globallookpress.com

Итальянские власти, скорее всего, примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля. На это указало издание La Repubblica.

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении журналистов, киевская сторона может получить от Рима, в частности, зенитные ракетные комплексы SAMP-T и управляемые снаряды Aspide. При этом в процитированном материале отмечается, что итальянское руководство опасается истощения собственных запасов вооружений на фоне помощи бывшей советской республике.

Как сообщалось ранее в понедельник, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сделал заявление о том, что у Киева имеются все необходимые гарантии со стороны Рима в плане новых поставок оружия.