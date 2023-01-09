Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища

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9 января 2023, 08:28 Источник: РИА "Новости"

военный ВСУ, Sadak Souici/Keystone Press Agency

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в понедельник, 9 января, сообщил, что ВСУ сейчас готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища.

Владимир Рогов обратил внимание на то, что Днепр в последнее время резко обмелел. По словам чиновника, это произошло не просто так – ВСУ в настоящий момент осуществляют подготовку к форсированию в районе Каховского водохранилища.

Украинские десантники могут высадиться на территориях Энергодара и Запорожской атомной электростанции, предположил Рогов.