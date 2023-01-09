Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей армии Китая

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9 января 2023, 07:58 Источник: РИА "Новости"

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Вооруженные силы Тайваня сообщили, что за сутки к острову приблизились 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщили утром в понедельник в оборонном ведомстве.

Уточняется, что с 6.00 воскресенья, 8 января, до 6.00 понедельника, 9 января вокруг Тайваня удалось зафиксировать 57 самолетов и четыре корабля НОАК. Подчеркивается, что 28 самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

Известно, что власти Тайваня направили для наблюдения за ситуацией воздушный и морской патрули. Кроме того, были развернуты ракетные комплексы наземного базирования.