Пушков: Украина, Тайвань и Корея - три места, откуда может начаться военный конфликт с участием ведущих держав мира

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2 января 2023, 11:45 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков заявил, что Украина, Тайвань и Корейский полуостров - три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира.

По мнению политика, из-за стычек между Грецией и Турцией или из-за территориального конфликта между Индией и Китаем "в 2023 году третья мировая война не начнется".

Пушков отметил, что Сирия, которая также была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США, больше в списке не фигурирует, в САР США со своими союзниками пришлось отступить.

Сенатор написал в своем ТК-канале: "Украина, Тайвань и Корейский полуостров - вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа".