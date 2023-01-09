Немецкий политик Маасен: Германия, отправляя Украине БМП, становится стороной конфликта

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9 января 2023, 07:28 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, https://unsplash.com/photos/OgisdGaHQFk

Бывший президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в беседе с Express заявил, что Берлин, отправляя Украине тяжелую колесную технику, становится воюющей против РФ стороной.

Ганс-Георг Маасен выразил мнение, что если власти Германии поставляют оружие, а не медикаменты, то они рискуют превратиться в участника конфликта на Украине.

Экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ также добавил, что страна из-за поставок Киеву БМП Marder Германия может стать целью атак российских войск.