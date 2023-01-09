Немецкий политик Маасен: Германия, отправляя Украине БМП, становится стороной конфликта

Бывший президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в беседе с Express заявил, что Берлин, отправляя Украине тяжелую колесную технику, становится воюющей против РФ стороной.
Ганс-Георг Маасен выразил мнение, что если власти Германии поставляют оружие, а не медикаменты, то они рискуют превратиться в участника конфликта на Украине.
Экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ также добавил, что страна из-за поставок Киеву БМП Marder Германия может стать целью атак российских войск.