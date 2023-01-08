Президент Республики Сербской Додик наградил Путина высшей наградой государства

Президент Республики Сербской Милорад Додик удостоил президента России Владимира Путина высшей награды республики - ордена «За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал РТРС.
Додик подчеркнул, что президент России относится к республике с большим патриотизмом и заботой. Кроме того, он активно работает над укреплением сотрудничества между государствами.
Посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов передал благодарность от имени лидера страны. Он уточнил, что Путин сможет получить награду при первой официальной встрече глав государств.
Отмечается, что награждение было приурочено ко дню Республики Сербской.
Ранее сообщалось, что ВС РФ постепенно освобождают Соледар.
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