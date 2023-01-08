The Hill: Байден в феврале может заявить о своем намерении участвовать в следующих выборах президента США

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8 января 2023, 07:43

Президент США Джо Байден, Sarah Silbiger - Pool via CNP / globallookpress.com

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден в феврале может заявить о своем намерении участвовать в следующих выборах президента Соединенных Штатов. Соответствующая информация, как передает ТАСС, оказалась в распоряжении издания The Hill.

«Джо Байден готовится к запуску своей избирательной кампании к следующим выборам главы государства, которые пройдут в США в 2024 году, пишет газета The Hill», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Согласно сведениям The Hill, заявить о намерении бороться за переизбрание американский лидер может уже в ближайшие недели, вероятно, в феврале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором Джо Байден убегает от сотрудников СМИ на южной лужайке Белого дома.