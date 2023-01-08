Рамзан Кадыров: техника, которую выделяет Запад для Украины – это неоправданная сила, до Киева дойдет всего 15 процентов

Аргументы Недели → Политика 13+

8 января 2023, 07:33 Источник: Рамзан Кадыров

Глава Чечни Р. Кадыров, фото: Ministry of Culture Russia/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о новой порции военной помощи Запада Украине.

Кадыров призвал не волноваться после того, как США на днях объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на более трех миллиардов долларов, включая БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден договорились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.

Глава Чечни в своем ТК-канале объяснил, что это рабочая схема по отмыву денег, и западные и украинские чиновники разворуют эти средства, в итоге до окопов дойдёт не больше 15 процентов от всей обещаемой помощи.

Сенатор Алексей Пушков после решения Франции о поставках киевской стороне БМП AMX-10 RC допустил будущее втягивание НАТО в прямую конфронтацию с Москвой.