Бывший госсекретарь Райс и бывший глава Пентагона Гейтс заявили, что Россия не отдаст Украине новые регионы

Аргументы Недели → Политика 13+

8 января 2023, 07:14 Источник: РИА Новости

Экс-госсекретарь США К. Райс, фото: Ron Sachs/Globallookpress.com

Россия не отдаст Украине присоединенные в ходе специальной военной операции новые территории. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший руководитель Пентагона Роберт Гейтс заявили, что

российский президент Владимир Путин не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России, так как поражение для него неприемлемо.

Кондолиза Райс и Роберт Гейтс написали статью, которую опубликовала газета Washington Post.

Американские политики в публикации выразили мнение, что если Путин не сможет добиться военного успеха в этом году, он будет стремиться сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, а затем двигаться на запад.

Райс и Гейтс указали, что с момента воссоединения Крыма с Россией до начала СВО прошло восемь лет, и призвали: "Рассчитывайте на то, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего".