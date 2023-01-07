Представитель президента Турции Калын: в стране надеются на продление прекращения огня на Украине

Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, временно объявленного Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына.
По его словам, режим, который был введен на 36 часов, необходимо продлить.
Несмотря на содействие Турции, обе стороны конфликта находятся в «тупике». Решение по данному вопросу не принимается.
Ранее сообщалось, ВС РФ отвечают на атаки противника, но не инициируют их.
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