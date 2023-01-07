Председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий: власти Украины предают свой народ

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7 января 2023, 18:48

Леонид Слуцкий, Evgeny Philippov/ globallookpress.com

Украинские власти ставят интересы НАТО выше интересов своего же народа, тем самым совершая предательство в отношении граждан страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.



Он заявил, что власти государства не ориентируются на общественное мнение. Вместо этого они вынуждают украинцев становиться «живым щитом для интересов НАТО». Слуцкий отметил, что подобное отношение можно назвать «предательством своего же народа».



Ранее сообщалось, что Польше выделили финансирование за поддержку Украины.