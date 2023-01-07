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Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что в стране пока не намерены передавать Украине танки

, 17:36

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что в стране пока не намерены передавать Украине танки
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Власти Польши пока не планируют передавать Украине очередные танки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Он рассказал, что в государстве «самостоятельно» не собираются помогать Киеву. Правительство Польши будет действовать только с «широкой коалицией» других стран. Так, по словам Моравецкого, уже идет диалог о создании союза для передачи Украине «тяжелого вооружения».

Ранее сообщалось, что Белоруссия не согласится на условия Запада.

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