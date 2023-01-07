Замдиректора Института стран СНГ Жарихин: в крайнем случае Лукашенко кроме России никто не поможет

Запад не оставит попыток заигрывать с белорусским руководством в 2023 году, однако Минск останется верен России, которая всегда поможет ему в кризисных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина.
Он считает, что в 2023 году Европа и США продолжат политику давления на Белоруссию. Запад заинтересован в том, чтобы Минск не становился соучастником конфликта на Украине.
Несмотря на попытки мировых лидеров, белорусский президент Александр Лукашенко «будет вести себя достаточно осторожно». Глава государства осознает, что в кризисной ситуации стране «никто не поможет», кроме России. Он не будет действовать в ущерб Москве.
Ранее сообщалось, что на Украине сохранится противостояние УПЦ и ПЦУ.
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