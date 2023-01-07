Спикер парламента Крыма Константинов связал атаки дронов на полуостров с желанием Украины «изгадить, заляпать кровью» праздники

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7 января 2023, 14:44 Источник: РИА Новости

Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов связал атаки украинских беспилотников на полуостров с желанием Киева «изгадить, заляпать кровью» праздники. Об этом информирует РИА Новости.

По словам спикера регионального парламента, «давно замечено, что украинская сторона особо возбуждается на наши праздники, особенно православные».

«Для нее очень важно их изгадить, заляпать кровью», — добавил Константинов.

Он также отметил, что следует «соблюдать максимальную бдительность и готовность к отражению» ударов противника.

Как сообщалось ранее в субботу, отечественный сенатор Алексей Пушков сделал предположение, согласно которому до передачи западными странами наступательных вооружений Киеву остался «всего один шаг».