До передачи западными государствами наступательных вооружений киевской стороне остался «всего один шаг». С соответствующим предположением выступил Алексей Пушков, член Совета Федерации.
«Судя по всему, до передачи Украине Западом наступательной техники — всего один шаг», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского сенатора.
Согласно точке зрения, высказанной парламентарием, в столицах западных стран меньше всего думают о сокращении или тем более прекращении военной поддержки Киева.
Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Пушков после решения Парижа о поставках Украине бронемашин AMX-10 RC допустил будущее втягивание Североатлантического альянса в прямую конфронтацию с Москвой.