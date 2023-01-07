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7 января 2023, 14:17

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

До передачи западными государствами наступательных вооружений киевской стороне остался «всего один шаг». С соответствующим предположением выступил Алексей Пушков, член Совета Федерации.

«Судя по всему, до передачи Украине Западом наступательной техники — всего один шаг», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского сенатора.

Согласно точке зрения, высказанной парламентарием, в столицах западных стран меньше всего думают о сокращении или тем более прекращении военной поддержки Киева.

Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Пушков после решения Парижа о поставках Украине бронемашин AMX-10 RC допустил будущее втягивание Североатлантического альянса в прямую конфронтацию с Москвой.