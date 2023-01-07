Пушков после решения Франции о поставках Украине БМП AMX-10 RC допустил будущее втягивание НАТО в прямую конфронтацию с Россией

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7 января 2023, 14:01

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков после решения Франции о поставках киевской стороне БМП AMX-10 RC допустил будущее втягивание Североатлантического альянса в прямую конфронтацию с Москвой. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

Пушков отметил, что само по себе решение Парижа, о котором идет речь, не изменит ход текущего конфликта.

«Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — добавил парламентарий.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, политический эксперт Сергей Марков указал, что украинские силы в рождественскую ночь не соблюдали перемирие и стреляли по центру столицы ДНР и других городов, расположенных в Донбассе.