Лукашенко призвал сделать шаг навстречу уехавшим из Белоруссии оппозиционерам, осознавшим свою ошибку

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7 января 2023, 13:21 Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики следует сделать шаг навстречу уехавшим из страны гражданам, осознавшим, что их поддержка акций протеста оппозиции после выборов была ошибкой.

Александр Лукашенко, посещая храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря в Рождество, отметил, что белорусским властям пришло время пойти навстречу людям, которые ошиблись.

Президент республики считает, что будет по-православному, если такой шаг будет сделан. Политик выразил уверенность в том, что среди сбежавших есть граждане Белоруссии, которые осознали, что ошиблись. Лукашенко добавил, что эти люди не должны быть "выброшены на обочину".