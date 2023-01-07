Столтенберг заявил, что сотрудничество России и КНР угрожает Западу

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7 января 2023, 12:00 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Stefano Carofei / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что усиливающееся сотрудничество между Москвой и Пекином угрожает миропорядку, который был установлен странами Запада.

Йенс Столтенберг отметил в рамках конференции в Норвегии, что Россию и Китай объединяет то, что они хотят другого миропорядка, не разделяют западные ценности, а также отстаивают "нарушающие веру в свободу и демократию" ценности.

Генсек НАТО выразил мнмние, что страны-члены альянса должны держаться вместе "в этом опасном мире".

Столтенберг также отметил, что главным свидетельством объединения Москвы и Пекина стал отказ властей КНР осуждать спецоперацию РФ на Украине.