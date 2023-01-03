Официальный представитель МИД КНР Мао Нин: в 2023 году Москва и Пекин будут укреплять связи на всех уровнях

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3 января 2023, 11:21 Источник: РИА "Новости"

флаг Китая, Ilya Galakhov / https://www.globallookpress.com

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник, 3 января, заявила, что в 2023 году Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин будут "укреплять взаимодействие".

Дипломат, отвечая на вопрос журналиста о датах возможного визита Си Цзиньпина в РФ, обратила внимание на то, что председатель КНР всегда поддерживал с российским коллегой Владимиром Путиным тесное взаимодействие как по отношениям Москвы и Пекина, так и по основным международным и региональным вопросам.

Мао Нин уточнила, что в новом году сотрудничество продолжится на всех уровнях. Точной даты визита Си Цзиньпина в Россию она, однако, не назвала.