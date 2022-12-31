Пушков: Вашингтону не удалось «развести» Россию с Китаем

Аргументы Недели → Политика 13+

31 декабря 2022, 14:11 Источник: Telegram

Владимир Путин во время разговора с Си Цзиньпином, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallook.com

Соединенным Штатам не удалось «развести» Москву и Пекин с целью реализации идеи совместного (США и КНР) управления миром. Такую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков.

«Переговоры Путина с Си Цзиньпином и его поздравление в адрес российского лидера говорят, как минимум, о том, что идея G2 - «Большой двойки», в рамках которой США и Китай договорятся о совместном управлении миром, так и осталась политологической химерой, не имеющей отношения к реальной политике», - написал сенатор в субботу в своем телеграм-канале.

Пушков подчеркнул, что Байден, желавший «жесткого соперничества» с Китаем, получит его, но только в нем, помимо Пекина, будет участвовать и Москва.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина с Новым годом.