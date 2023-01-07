Пушков: Германия «переломала становой хребет» отношений с Россией, отказавшись от газа, поступавшего по «Северному потоку»

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7 января 2023, 10:02

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

ФРГ «переломала становой хребет» отношений с Россией, отказавшись от газа, который поступал по «Северному потоку». Соответствующую точку зрения выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по “Северному потоку”», — говорится, в частности, в публикации, которая размещена в Telegram-канале Пушкова.

Согласно оценке, высказанной отечественным сенатором, произошел «большой разрыв» между Москвой и Европой.

Ранее в субботу сообщалось, что Алексей Пушков осудил выдвижение генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.