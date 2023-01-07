Сенатор Пушков осудил выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира

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7 января 2023, 07:21 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков в минувшую пятницу, 6 января, прокомментировал информацию о выдвижении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

Норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде ранее выдвинул кандидатуру Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

Алексей Пушков обратил внимание на то, что "хранителем мира" может быть объявлен генсек военного блока, который бомбил Ливию, участвовал в войне в Афганистане, спровоцировал обострение конфликта на Украины, а также допускает возможность военного столкновения между НАТО и Россией.

Сенатор выразил уверенность в том, что если Столтенберг будет удостоен премии мира, Нобелевский комитет утратит остатки авторитета.