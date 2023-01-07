Украина получит от США БМП Bradley типа M2A2

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7 января 2023, 08:32 Источник: РИА "Новости"

БМП Bradley, Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency

Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер заявила в ходе брифинга, что Украина в рамках нового пакета американской военной помощи получит от Вашингтона БМП Bradley типа M2A2.

Лаура Купер уточнила, что Соединенные Штаты Америки также предоставят запчасти к БМП Bradley и окажут украинским военным поддержку в вопросе обслуживания техники.

Ранее американское издание The New York Times указало на то, что новый пакет военной помощи киевской стороне демонстрирует, что Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта на Украине.