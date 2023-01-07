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7 января 2023, 08:40

Заседание Палаты представителей США, Liu Jie / globallookpress.com

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов не смогла избрать нового спикера после 14 туров голосования. Об этом информирует РИА Новости.

«Палата представителей США провела уже 14 туров голосования и до сих пор не смогла избрать нового спикера. Следующая попытка может быть в понедельник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

По итогам 14-го раунда лидеру республиканцев в палате Кевину Маккарти не удалось набрать 218 голосов, которые необходимы для получения должности спикера. Кандидатуру Маккарти поддержали 216 законодателей.

Как сообщалось ранее в субботу, американская журналистка Эмералд Робинсон выразила точку зрения, согласно которой Вашингтон спровоцировал конфликт с Москвой, создав на территории Украины 46 биологических лабораторий.