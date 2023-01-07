Украинские войска обстреляли санаторий в Голой Пристани

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7 января 2023, 08:25 Источник: РИА "Новости"

военные, Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Вечером в пятницу, 6 января, ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Голая Пристань, расположенному в Херсонской области. Соответствующую информацию предоставил сотрудник экстренных служб региона.

Уточняется, что в 22.05 украинские войска обстреляли объект гражданской инфраструктуры в городе Голая Пристань. Речь идет о санатории под названием "Гопри". Согласно последним данным, зафиксированы множественные разрушения.

Представитель экстренных служб подчеркнул, что данные по погибшим и пострадавшим в настоящий момент уточняются.