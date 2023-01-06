Слуцкий назвал античеловечной реакцию Киева и Запада на решение российских властей о рождественском перемирии

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6 января 2023, 21:01 Источник: Telegram Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий. Фото: telegram/t.me/slutsky_l

Омерзительной и античеловечной назвал реакцию Киева и Запада на инициативу российского президента об объявлении перемирия на время рождественских праздников глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, вечные христианские ценности Запад и послушный ему Киев променяли на «права ЛГБТ и неонацизм». Депутат считает, что Запад вообще не способен понять суть российского предложения о перемирии.

«Чего стоят только высказывания главы МИД ФРГ Бербок, заявившей, что «прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе», - пишет Слуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу России о рождественском прекращении огня, заявив, что РФ использует его для подготовки к «новой волне агрессии».