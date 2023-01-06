Зеленский поблагодарил Шольца за «мощный оборонный пакет», включающий «Мардеры» и «Пэтриоты»

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6 января 2023, 19:28 Источник: Telegram

БМП Marder. Фото: Armin Weigel/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за предоставление военной помощи, включающей боевые машины пехоты «Мардер» и зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот». Информация об этом размещена в телеграм-канале Зеленского.

«Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в том числе несколько «Мардеров» и батарею Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество для усиления украинской армии», - написал Зеленский.

В пятницу правительство ФРГ сообщило, что первые сорок «Мардеров» и одна батарея «Пэтриот» будут переданы Киеву до конца марта. По словам пресс-секретаря правительства Германии Штефена Хебештрайта, перед тем, как передать эту технику, немецкие военные обучат украинских коллег обращению с ней — это займет около двух месяцев.