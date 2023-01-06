Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил, что США не стремятся к политическому урегулированию на Украине

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6 января 2023, 10:08 Источник: Посольство РФ в США

посол РФ в США А. Антонов, фото: Russian Embassy in the USA/Globallookpress.com

Соединенные Штаты не стремятся к политическому урегулированию на Украине, об этом, в том числе, указывают решения американских властей о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в который будут включены боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат указал, что решение администрации США о передаче Киеву БМП Bradley "стало подтверждением, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона".

Заявление Антонова приводит пресс-служба российской дипмиссии в Telegram-канале.

"Всему мировому сообществу, наконец, должно стать очевидным, что США с 2014 года развязали с Россией настоящую «войну по доверенности», поддерживая нацистских преступников в Киеве", - сказал дипломат.

Как отметил Антонов, "ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта". Он подчеркнул, что даже объявленный Россией "режим прекращения огня на Рождество здесь называют «попыткой взять передышку»".

"Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует", - заключил дипломат.