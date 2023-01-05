Российские войска установили полный контроль над островом Большой Потемкин под Херсоном

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5 января 2023, 21:09 Источник: РИА Новости

Российские войска установили полный контроль над островом Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона. Корреспондент РИА Новости побывал на острове Большой Потемкин и подтвердил, что он контролируется Вооруженными силами Российской Федерации.

В видео, снятом военкором, один из российских военнослужащих сказал: "Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг. То, что выложили дня три назад украинские военнослужащие, — это фейк. Здесь их флага нет и не будет".

В украинском сегменте Интернета ранее появился фейк. Украинские боевики сняли ролик, как они якобы разместили украинский флаг на острове Большой Потемкин, занятом российской армией.