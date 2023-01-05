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Депутат ГД Каргинов: задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема осуществлено в содействии с США

, 19:32 Источник: РИА Новости

Депутат ГД Каргинов: задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема осуществлено в содействии с США
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат ГД Сергей Каргинов выразил мнение, что задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Риге подстроено американцами.

Он отметил, что заключение под стражу Касема обуславливается политическими причинами и организовано в содействии с США. 

«Руководство России не раз заявляло, что находиться нашим соотечественникам за рубежом становится все более опасно. Пора возвращаться!» — заключил  Каргинов.

Марат Касем был задержан 30 декабря по подозрению в шпионаже. На данный момент он находится в рижской Центральной тюрьме.

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