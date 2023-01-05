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Нетаньяху: Израиль примет меры против радикального ислама

, 15:49 Источник: Коммерсантъ

Нетаньяху: Израиль примет меры против радикального ислама

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль проведет ревизию в области международных отношений. По его словам, власти страны, в частности, займутся принятием мер против радикального ислама в регионе.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху 29 декабря вновь официально возглавил правительство Израиля. Он вернулся на пост премьер-министра страны во главе блока крайне правых и ультраортодоксальных партий, что вызвало массовые протесты со стороны либерально настроенной части общества.

«Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того, чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы», — заявил Нетаньяху на конференции в Иерусалиме.

Он также сообщил о стремлении помешать «военному размещению» Ирана в Сирии и планах бороться с намерением Ирана создать ядерный арсенал.

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