В Норвегии суд в Вестфолде конфисковал у россиянина 7,1 млн долларов

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5 января 2023, 15:36 Источник: РБК

В Норвегии суд в Вестфолде конфисковал у россиянина 72 млн крон ($7,1 млн). Согласно сообщению норвежского Управления по расследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim), деньги принадлежат российскому гражданину, проживающему в России, но изъяты у третьего лица в Норвегии.

Суд не согласился с доводами, что денежные средства, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являлись оплатой юридических услуг в РФ, и признал их доходами от преступной деятельности, подлежащими конфискации.

Россиянину было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Другие подробности конфискации денег у россиянина в Норвегии пока не сообщаются.