Французский политик Филиппо назвал безумием обещание Макрона поставлять на Украину танки

Отправка танков на Украину является безумием. Так считает французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше «раздеть» французскую армию и сохранить войну любой ценой!» - написал Филиппо у себя в Twitter.
Политик подчеркнул, что Франция должна перестать оказывать финансовую и военную поддержку Украине. По его словам, страна должна «стремиться к миру», а президент Макрон и страны-участницы НАТО «делают обратное».
Ранее Зеленский поблагодарил Макрона за обещание поставить Украине легкие танки.