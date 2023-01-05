Французский политик Филиппо назвал безумием обещание Макрона поставлять на Украину танки

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5 января 2023, 14:14

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, Sadak Souici/Keystone Press Agency

Отправка танков на Украину является безумием. Так считает французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше «раздеть» французскую армию и сохранить войну любой ценой!» - написал Филиппо у себя в Twitter.

Политик подчеркнул, что Франция должна перестать оказывать финансовую и военную поддержку Украине. По его словам, страна должна «стремиться к миру», а президент Макрон и страны-участницы НАТО «делают обратное».

Ранее Зеленский поблагодарил Макрона за обещание поставить Украине легкие танки.