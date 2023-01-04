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Подоляк заявил, что Украина не остановится, пока российские войска не покинут ее территории

, 19:13

Подоляк заявил, что Украина не остановится, пока российские войска не покинут ее территории
Михаил Подоляк, фото с сайта офиса президента Украины.

Пока российские войска находятся на территории Украины, Киев «не остановится». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул очередные условия, на которых Киев готов говорить о мире с Россией.

«Никто не остановится, пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут военных преступников — авторов СВО, не изучат смысл понятия "международное право"», - написал Подоляк в среду в своем твиттере.

Ранее отставной генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе выступил с прогнозом, что перемирие в конфликте России с Украиной будет заключено к лету, однако процесс переговоров может затянуться на длительный период. 

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