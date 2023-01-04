Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что у России есть несколько сценариев наступления, но Киеву неизвестны их подробности

Аргументы Недели → Политика 13+

4 января 2023, 17:03 Источник: РИА Новости

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Фото: соцсети.

Военное руководство Украины полагает, что Россия рассматривает несколько сценариев наступления, но детали этих планов Киеву не известны. Об этом сообщила замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, окончательное решение по действиям на том или ином участке командование российской армией принимает в последний момент, поэтому их трудно предугадать.

«У [российских военных] несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решение в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения», - приводит слова Маляр издание «Страна» (Украина).

Она также указала, что украинской армии нельзя расслабляться, так как у России «еще достаточно запаса» для ведения боевых действий.

Ранее депутат ГД Андрей Гурулев заявил, что в ближайшие полгода не видит необходимости в очередном этапе мобилизации в России.