Депутат Госдумы Гурулев заявил, что не видит необходимости в новом этапе мобилизации в ближайшие полгода

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4 января 2023, 16:27 Источник: Чита.Ру

Андрей Гурулев. Фото: Telegram/t.me/agurulev/

Проводить в ближайшие полгода новый этап мобилизации нет необходимости. Об этом в беседе с изданием «Чита.Ру» заявил депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Андрей Гурулев.

Парламентарий считает, что для этого нет никаких предпосылок: ранее мобилизованные, по словам депутата, «еще до конца не введены в сражение», да и промышленность РФ пока не вышла на те рубежи, которые способны обеспечить вторую волну мобилизации.

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. <...> В ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — заявил депутат.

Частичная мобилизация в России была объявлена после подписания соответствующего указа президента РФ 21 сентября 2022 года. Указа о ее завершении не было, однако Кремль неоднократно утверждал, что второй волны не ожидается.



