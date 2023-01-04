Депутат Госдумы Гурулев заявил, что не видит необходимости в новом этапе мобилизации в ближайшие полгода

Проводить в ближайшие полгода новый этап мобилизации нет необходимости. Об этом в беседе с изданием «Чита.Ру» заявил депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Андрей Гурулев.
Парламентарий считает, что для этого нет никаких предпосылок: ранее мобилизованные, по словам депутата, «еще до конца не введены в сражение», да и промышленность РФ пока не вышла на те рубежи, которые способны обеспечить вторую волну мобилизации.
«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. <...> В ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — заявил депутат.
Частичная мобилизация в России была объявлена после подписания соответствующего указа президента РФ 21 сентября 2022 года. Указа о ее завершении не было, однако Кремль неоднократно утверждал, что второй волны не ожидается.