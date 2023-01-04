Политолог Марков: выход фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами» - это послание Путина Западу

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4 января 2023, 15:53 Источник: Telegram Сергея Маркова

Политолог Сергей Марков. Фото: Telgram/t.me/logikamarkova/

Вывод на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» является сигналом Кремля Западу. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.

Ранее в среду сообщалось, что президент РФ Владимир Путина принял участие в церемонии выхода «Адмирала Горшкова» на боевую службу.

Марков считает, что это произошло именно сейчас, так как армия России, возможно, готовится к наступлению в Украине. И Кремль предупреждает таким образом НАТО о том, что альянсу следует избежать эскалации, иначе он «пожалеет».

«Это послание Западу, что Россия имеет такие ядерные ракеты, которые гарантированно прибивают любую современную ПВО», - утверждает политолог.