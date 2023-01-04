Путин заявил, что Россия будет развивать боевой потенциал Вооруженных сил и выпускать перспективное оружие

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в среду, 4 января, заявил, что страна будет и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных сил, а также выпускать перспективное оружие.
Ранее сегодня Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата "Адмирал Горшков", который оснащен гиперзвуковыми "Цирконами", на боевую службу.
Глава государства подчеркнул, что Россия намерена и дальше развивать боевой потенциал своих Вооруженных сил, а также создавать перспективные образцы оружия и техники, которые в ближайшие десятилетия будут находиться на страже безопасности страны.