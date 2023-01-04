Рогов сообщил о гибели мирных граждан при обстреле Васильевки Запорожской области из HIMARS

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4 января 2023, 15:54 Источник: Telegram

Система залпового огня HIMARS. Sgt. Dustin Biven/globallook.com

В Васильевке Запорожской области после обстрела населенного пункта в среду погибли и получили ранения мирные граждане. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член совета администрации области Владимир Рогов.

Вначале он написал, что удар пришелся по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Чуть позже уточнил, что снаряд попал в соседнюю с комендатурой многоэтажку.

«По предварительным данным, огонь велся из HIMARS. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется», - написал чиновник.

Помимо этого, он заявил об ударах ВСУ по городу Пологи в восточной части Запорожской области.

«Как минимум, три прилета. Информация по жертвам и разрушениям уточняется», — написал он.

Ранее Рогов сообщал об ударе ВСУ по больнице городе Токмак.