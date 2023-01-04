Иностранные наемники убили на блокпосту в Снигиревке трех украинских военнослужащих

Представитель российских силовых структур сообщил в среду, что находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники спровоцировали конфликт и убили на блокпосту трех украинских военных.
Согласно последней информации, 30 декабря иностранными наемниками, вероятно, уроженцами Польши, были убиты трое военнослужащих ВСУ, которые несли службу на блокпосту около въезда в населенный пункт Снигиревка на территории Николаевской области.
Предполагается, иностранцы были в состоянии опьянения и отказались предоставить для досмотра свое транспортное средство, а затем убили военных.