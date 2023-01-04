Иностранные наемники убили на блокпосту в Снигиревке трех украинских военнослужащих

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4 января 2023, 12:36 Источник: РИА "Новости"

украинский солдат, Mihir Melwani/globallook.com

Представитель российских силовых структур сообщил в среду, что находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники спровоцировали конфликт и убили на блокпосту трех украинских военных.

Согласно последней информации, 30 декабря иностранными наемниками, вероятно, уроженцами Польши, были убиты трое военнослужащих ВСУ, которые несли службу на блокпосту около въезда в населенный пункт Снигиревка на территории Николаевской области.

Предполагается, иностранцы были в состоянии опьянения и отказались предоставить для досмотра свое транспортное средство, а затем убили военных.