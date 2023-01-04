Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Эрдоган 4 января планирует обсудить с Путиным тему газового хаба

, 11:14 Источник: РИА "Новости"

Эрдоган 4 января планирует обсудить с Путиным тему газового хаба
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в среду планирует обсудить проект "газового хаба". Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Ранее лидеры России и Турции поручили детально проработать вопрос создания газового хаба, через который, в частности, можно будет переместить поставки "голубого топлива" с поврежденных "Северных потоков". 

Источник уточнил, что вышеуказанный проект является одной главных тем двусторонней повестки, которую в настоящий момент контролируют лично Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции намерен обсудить создание хаба с российским коллегой в ходе переговоров 4 января.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Общество

Общество

Общество